«Эдмонтон» прервал серию из 4 поражений подряд, обыграв «Сиэтл». Хайман сделал хет-трик за 9 минут в 1-м периоде

«Ойлерс» победили «Кракена» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда под руководством Джея Вудкрофта набрала 7 очков в 13 играх и занимает предпоследнее место в НХЛ, опережая лишь «Сан-Хосе» (5 очков в 14 играх).
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