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Андрей Ведищев: «Без соревнований международного уровня серьезный прогресс молодых игроков очень сложен»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал о том, как должен развиваться российский баскетбол на фоне отстранения клубов и сборных от международных турниров.

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