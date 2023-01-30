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Экс-форвард «Москвы» Бракамонте прибыл в «Енисей» на стажировку. Он тренирует уругвайский «Серро Ларго»

Эктор Бракамонте прибыл в расположение «Енисея» на сборе в Турции. 43-летний аргентинец, тренирующий уругвайский «Серро Ларго», пройдет стажировку в красноярском клубе и обменяется опытом, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

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