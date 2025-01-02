В Москве число фигурантов дела выросло до 19, они отправлены в СИЗО

Стоило бы обратить внимание на имена - многие явно не русские. Уверен, если копнуть - это окажется только самым кончиком вершины айсберга, а нитки клубками потянутся в соседние республики

Татьяна Хуторская

Вот она истинная суть "ценных специалистов"! На все руки "мастера". И детьми торгуют и, если будет заказ, в Крокусе постреляют в людей! А потом ещё скажут, что это мы грешники и они приехали учить нас жить правильно.