Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В Москве число фигурантов дела выросло до 19, они отправлены в СИЗО

В Москве число фигурантов дела выросло до 19, они отправлены в СИЗО

МК flickr.com Преображенский суд Москвы отправил в следственный изолятор медицинскую сестру одной из столичных больниц и двух безработных женщин, что увеличило число фигурантов уголовного дела о торговле детьми до 19 человек.

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Комментарии
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Сергей Ипатов
Стоило бы обратить внимание на имена - многие явно не русские. Уверен, если копнуть - это окажется только самым кончиком вершины айсберга, а нитки клубками потянутся в соседние республики
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6 час.
Nikolay Stepanov
Урановый рудник это курорт. Слабая радиация очень помогает здоровью.
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1 час.
Татьяна Хуторская
Вот она истинная суть &quot;ценных специалистов&quot;! На все руки &quot;мастера&quot;. И детьми торгуют и, если будет заказ, в Крокусе постреляют в людей! А потом ещё скажут, что это мы грешники и они приехали учить нас жить правильно.
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5 мин.

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