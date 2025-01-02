МК flickr.com Преображенский суд Москвы отправил в следственный изолятор медицинскую сестру одной из столичных больниц и двух безработных женщин, что увеличило число фигурантов уголовного дела о торговле детьми до 19 человек.
В Москве число фигурантов дела выросло до 19, они отправлены в СИЗО
Комментарии
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Сергей Ипатов
Стоило бы обратить внимание на имена - многие явно не русские. Уверен, если копнуть - это окажется только самым кончиком вершины айсберга, а нитки клубками потянутся в соседние республики
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6 час.
Nikolay Stepanov
Урановый рудник это курорт. Слабая радиация очень помогает здоровью.
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1 час.
Татьяна Хуторская
Вот она истинная суть "ценных специалистов"! На все руки "мастера". И детьми торгуют и, если будет заказ, в Крокусе постреляют в людей! А потом ещё скажут, что это мы грешники и они приехали учить нас жить правильно.
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5 мин.
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