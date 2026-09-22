Калужанин получил 17 лет за убийство девушки, совершённое в 2002 году

В Калуге суд приговорил 49-летнего местного жителя к 17 годам лишения свободы за убийство 27-летней девушки, совершённое в марте 2002 года.
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