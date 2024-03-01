Собянин: В Мосавиацентре появились уникальные машины для ремонта вертолетов

Обе машины созданы по проекта сотрудников Московского авиацентра Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о появлении в Московском авиацентре двух уникальных машин для ремонта вертолетов в полевых условиях.
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