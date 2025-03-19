Дочь Брюса Уиллиса поделилась трогательными кадрами с тяжелобольным отцом: «Величайший человек всех времён и народов»

31-летняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур трогательно поздравила звёздного отца с днём рождения. Скаут Уиллис посвятила тяжелобольному актёру душещипательный пост, опубликовав архивные и современные кадры «С днём рождения, величайший человек всех времен и народов.