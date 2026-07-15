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Газета.ру

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В МВД раскрыли пять способов опознания фейковой информации в сети

В МВД раскрыли пять способов опознания фейковой информации в сети

Эксперты советуют в первую очередь обращать внимание на источник публикации. Доверять рекомендуется официальным сайтам государственных органов и ведомств, а сведения из анонимных каналов и социальных сетей перепроверять по нескольким официальным источникам.

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