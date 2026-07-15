В МВД раскрыли пять способов опознания фейковой информации в сети

Эксперты советуют в первую очередь обращать внимание на источник публикации. Доверять рекомендуется официальным сайтам государственных органов и ведомств, а сведения из анонимных каналов и социальных сетей перепроверять по нескольким официальным источникам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии