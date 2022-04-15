В вотчине «Сургутнефтегаза» в ХМАО на грани срыва кампания по ремонту дорог

В Сургутском районе может сорваться дорожно-ремонтная кампания. Несмотря на то, что сезон уже начался, администрация пока не заключила ни один контракт.
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