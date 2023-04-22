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Темпы ослабления доллара десятикратно ускорились по итогам 2022 года

Темпы ослабления доллара десятикратно ускорились по итогам 2022 года

Положение доллара в качестве мировой резервной валюты ослабло за последний год. Более того, этот процесс шел в десять раз быстрее, чем за последние два десятилетия.

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