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В Челябинске нашли дом причастного к атаке ВСУ на российские аэродромы мужчины. Он оказался ценителем роскоши

В Челябинске нашли дом причастного к атаке ВСУ на российские аэродромы мужчины. Он оказался ценителем роскоши

Журналисты обнаружили в Челябинске квартиру Артема Тимофеева, подозреваемого в причастности к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские военные аэродромы 1 июня — ему принадлежали фуры, из которых вылетали дроны.

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