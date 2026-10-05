Директор ИЛА РАН Дмитрий Розенталь: «У Лулы еще есть шансы отыграть отставание»

Кто победит во втором туре президентских выборов в Бразилии, отдалится ли страна от России и что будет с членством в БРИКС - об этом в блиц-интервью RTVI рассказал директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь.
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