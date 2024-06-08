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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саутгейт о свисте болельщиков после 0:1 от Исландии на «Уэмбли»: «Полностью понимаю. Мы не сыграли достаточно хорошо»

Вчера сборная Исландии в товарищеском матче обыграла Англию со счетом 1:0. Когда матч закончился, болельщики свистели.

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