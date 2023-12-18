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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Гомельский о смерти Родионова: «На таких бесконечно любящих и готовых пожертвовать всем людях и держится отечественный баскетбол»

Заслуженный тренер РСФСР и известный телекомментатор Владимир Гомельский поделился мнением, что смерть президента «Автодора» Владимира Родионова – «существенная потеря для отечественного баскетбола».

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