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Газета.ру

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Пользователь смартфона на GrapheneOS попал под суд из-за функции защиты данных

Пользователь смартфона на GrapheneOS попал под суд из-за функции защиты данных

Минюст США предъявило обвинения жителю Атланты Сэмюэлу Тунику, которого подозревают в использовании функции защищенной операционной системы GrapheneOS для удаления данных со смартфона во время пограничного досмотра.

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