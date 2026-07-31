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ТСН24

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Ильев: Гунько может уйти из тульского "Арсенала" в случае поражения от "Торпедо"

Ильев: Гунько может уйти из тульского "Арсенала" в случае поражения от "Торпедо"

Спортивный журналист Сергей Ильев заявил, ссылаясь на собственные источники, что Дмитрий Гунько с большой долей вероятности лишится поста главного тренера тульского "Арсенала", если команда проиграет "Торпедо".

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