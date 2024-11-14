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Депутат Иванов: Звезды, которые пиарятся за счет православия, компрометируют веру

Депутат Иванов: Звезды, которые пиарятся за счет православия, компрометируют веру

Звезды, которых в СМИ и соцсетях продвигают как православных лидеров общественного мнения, компрометируют православную веру, поскольку многие из них впоследствии «переобуваются» и отказываются от православия.

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