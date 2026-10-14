Мировой судья в Санкт-Петербурге оштрафовал на 45 тысяч рублей и лишил водительских прав на 1 год и 8 месяцев автомобилиста по фамилии Андерсон, который в конце сентября ночью поехал на Lada по Дальневосточному проспекту за шавермой с признаками опьянения.