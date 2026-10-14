Мировой судья в Санкт-Петербурге оштрафовал на 45 тысяч рублей и лишил водительских прав на 1 год и 8 месяцев автомобилиста по фамилии Андерсон, который в конце сентября ночью поехал на Lada по Дальневосточному проспекту за шавермой с признаками опьянения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АП Разоблачил двойну...
- АС Этот "богатый рег...
- Суд признал завод...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым