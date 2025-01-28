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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков остался без очков в 3-м матче подряд. Он не бросал в створ ворот «Нью-Джерси», во 2-й раз в сезоне сыграв менее 10 минут

Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:2), во 2-й раз в сезоне сыграв менее 10 минут.

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