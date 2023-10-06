В России открыт приём заявок на отбор лучших практик активного долголетия

Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия. Уже четвёртый раз организаторы конкурса помогут выявить самые интересные и эффективные идеи для того, чтобы помочь людям старшего поколения жить интересно и после завершения трудовой деятельности.