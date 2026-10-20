© LightField Studios/Shutterstock/FOTODOMПодростки, чьи родители вместо живого общения предпочитают смартфоны, спустя год сами демонстрируют зависимость от телефона, мешающую повседневной жизни.
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