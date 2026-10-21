Saudi Aramco требует от Азии компенсировать дефицит в 2027 году Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco и азиатские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) оказались по разные стороны баррикад в споре о выполнении нефтяных контрактов до 2027 года.