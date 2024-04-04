«Я не удивлен». Даниил Квят – о скандале в Red Bull Racing

«Я не удивлен». Даниил Квят – о скандале в Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolБывший гонщик Формулы 1 Даниил Квят впервые высказался о скандале в команде Red Bull Racing, за которую он выступал в 2015 и 2016 годах.
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