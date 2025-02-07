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Татьяна Навка обратилась к Петру Чернышёву: “Это большое счастье”

Татьяна Навка обратилась к Петру Чернышёву: “Это большое счастье”

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка с теплотой и глубоким уважением поздравила с днём рождения известного фигуриста Петра Чернышёва, чей талант и надёжность на протяжении многих лет сопровождали успех её ледовых шоу.

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