Татьяна Навка обратилась к Петру Чернышёву: “Это большое счастье”

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка с теплотой и глубоким уважением поздравила с днём рождения известного фигуриста Петра Чернышёва, чей талант и надёжность на протяжении многих лет сопровождали успех её ледовых шоу.
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