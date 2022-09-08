Царьград

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В Казахстане депутаты хотят лишить Токаева возможности руководить страной два срока

В Казахстане депутаты хотят лишить Токаева возможности руководить страной два срока

В преддверии досрочных выборов президента Казахстана, которые анонсировал в своём обращении к народу нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев, депутаты мажалиса начали активно выступать за ограничение его полномочий одним семилетним сроком.

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