Глава ВОЗ Гебрейесус запросил немедленный гуманитарный доступ в сектор Газа

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус просит немедленный доступ в сектор Газа для доставки жизненно необходимых поставок, где гуманитарная ситуация выходит из-под контроля.
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