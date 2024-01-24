"Отвратительные идеи": Лавров назвал недопустимыми планы по насильственному перемещению палестинцев

Палестинцы живут на своей земле, и строить планы по переселению народа недопустимо. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, 23 января.