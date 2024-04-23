Перинатальная передача ВИЧ может привести к нарушению когнитивных функций

Согласно подробному анализу 35 исследований, проведенных нейробиологами из Медицинского центра Джорджтаунского университета (Georgetown University Medical Center), перинатальная передача ВИЧ новорожденным связана с серьезными когнитивными нарушениями по мере взросления детей.
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