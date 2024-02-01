Врач Кашух: Метеоризм может сигнализировать об онкологических процессах

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух предупредила, что иногда метеоризм может указывать на онкологические процессы в организме, кишечные инфекции, воспалительные заболевания.
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