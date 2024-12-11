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Прокуратура начала проверку в отношении пилота, смотревшего "Формулу 1" во время посадки

Прокуратура начала проверку в отношении пилота, смотревшего "Формулу 1" во время посадки

Ранее о проверке заявили в авиакомпании S7, которая выполняла рейс.Новосибирской транспортной прокуратурой проверяется сообщение в социальной сети о нарушении требований безопасности полётов пилотом воздушного судна авиакомпании S7.

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