Путин: сегодня отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне

Они выдержали испытание временем Тесные и взаимовыгодные отношения России и Китая выдержали испытание временем, в настоящий момент они находятся на самом высоком уровне за всю историю, заявил президент РФ Владимир Путин.
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