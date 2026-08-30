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Царьград

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Пожар в Симферополе унёс жизнь одного человека

Пожар в Симферополе унёс жизнь одного человека

В Симферополе, на улице Беспалова, пожар охватил квартиру на девятом этаже, где погиб один человек. В ГУ МЧС по Крыму сообщили, что возгорание началось с мебели, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

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