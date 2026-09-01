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Новости Тамбова

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В Тамбове обесточат дома на восьми улицах

В Тамбове обесточат дома на восьми улицах

В первый день осени тамбовчанам придется провести несколько часов без некоторых благ цивилизации. Сегодня, 1 сентября, в областном центре отключат электричество жителям 8 улиц.

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