Трамп заявил, что мог бы добиться освобождения журналиста Гершковича

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы добиться освобождения обвиняемого в России в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича при условии возвращения в администрацию президента страны.
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