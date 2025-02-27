Врач Ахуньянова рассказала, почему не стоит отказываться от пшеничной муки

Ее можно не исключать из рациона без медпоказаний Терапевт и диетолог Регина Ахуньянова сказала, что пшеничную муку часто считают вредной, однако врач объяснила, что не стоит исключать ее из рациона без медицинских показаний.
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