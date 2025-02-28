Михаил Дегтярев: «Вклад Спасского в развитие шахмат, блестящий ум и воля к победе стали примером для многих поколений»

«От всего нашего спортивного сообщества выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Бориса Васильевича Спасского – легендарного шахматиста, десятого чемпиона мира, чье имя навсегда вписано в историю спорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии