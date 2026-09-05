Полтавская школа скульптуры.
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Хахаха! Удалось автору передать недоумение потрясное удивление и глубокое откровение идиотизма! Начинают создавать свою культуру!