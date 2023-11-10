Леонтьев об 1:4 от «Спартака»: «Не сказал бы, что нас переиграли. Сами себе привезли голы, хотя настрой был»

«Не реализовали свои моменты в начале матча. По игре не сказал бы, что нас переиграл соперник. Сами себе привезли голы, хотя настрой был.
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