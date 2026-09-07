Турция ожидает возобновления переговоров по Украине в Стамбуле

Турция готова вновь стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Власти страны ожидают возобновления диалога между сторонами в Стамбуле, что свидетельствует о стремлении к дипломатическому решению кризиса.
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Турки как всегда пекутся о себе, уж больно зерновая сделка им нужна, иначе муки не хватит ни себе, не на продажу под лозунгом, гуманитарной помощи.