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Турция ожидает возобновления переговоров по Украине в Стамбуле

Турция ожидает возобновления переговоров по Украине в Стамбуле

Турция готова вновь стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Власти страны ожидают возобновления диалога между сторонами в Стамбуле, что свидетельствует о стремлении к дипломатическому решению кризиса.

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