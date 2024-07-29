Свищёв призвал спортсменов готовиться к подаче исков в суд из-за организации ОИ в Париже

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв отреагировал на отмену второго подряд тренировочного заплыва триатлонистов на Олимпийских играх в Париже из-за высокого уровня загрязнения воды в реке Сене.
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