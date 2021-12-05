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В «Нафтогазе» пожаловались на Россию из-за цены на газ для Молдавии и Словакии

В «Нафтогазе» пожаловались на Россию из-за цены на газ для Молдавии и Словакии

Глава украинской газовой компании Юрий Витренко во время конференции в Брюсселе заявил, что российский газопровод "Северный поток – 2" не должен пройти сертификацию для запуска, поскольку Москва будет использовать его в своих политических целях.

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