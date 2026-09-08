Можно ли аннулировать патент, если сведений для опровержения новизны технического решения в уровне техники недостаточно? 

Можно, если доказать, что отсутствующие в уровне техники сведения (признаки изобретения/полезной модели) имманентно присущи известному решению, то есть они неизбежно/автоматически возникают при его реализации, даже если прямо об этом не сказано в источнике информации, входящем в уровень техники.
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