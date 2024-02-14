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Путин подписал закон о полномочиях регионов в борьбе с «наливайками»

Законопроект вступает в силе с 1 апреля. Президент России Владимир Путин подписал новый закон, предоставляющий региональным властям возможность введения дополнительных ограничений в рамках усиления контроля над розничной продажей алкоголя.

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