OpenAI может замедлить разработку ИИ после сбоев – Bloomberg

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, на общем собрании компании на этой неделе гендиректор СэмАльтман сказал сотрудникам, что компания "потенциально могла бы замедлить темпы разработки ИИ".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ Обновленный седан...
- АУ Тест-драйв Jeland...
- Евросоюз готовит ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым