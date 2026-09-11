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Журнал «Профиль»

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OpenAI может замедлить разработку ИИ после сбоев – Bloomberg

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, на общем собрании компании на этой неделе гендиректор СэмАльтман сказал сотрудникам, что компания "потенциально могла бы замедлить темпы разработки ИИ".

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