Bloomberg: США и Иран готовятся к затяжной войне

Нет никаких признаков скорого прекращения огня или возвращения к нормальному транзиту энергоносителей на Ближнем Востоке, даже если боевые действия останутся на низком уровне интенсивности, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
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