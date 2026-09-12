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Bloomberg: США и Иран готовятся к затяжной войне

Bloomberg: США и Иран готовятся к затяжной войне

Нет никаких признаков скорого прекращения огня или возвращения к нормальному транзиту энергоносителей на Ближнем Востоке, даже если боевые действия останутся на низком уровне интенсивности, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

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