«Смертельное напоминание»: в США указали на ключевой фактор превосходства РФ в войне

Россия опережает Украину и США в производстве дешёвых технологичных вооружений. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.
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