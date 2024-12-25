Жительница Подмосковья заявила об изнасиловании человеком, «похожим на Трампа»

Необычное заявление поступило в полицию Одинцовского городского округа Подмосковья. Местная жительница сообщила, что 28 лет назад ее изнасиловал таксист, похожий на избранного президента США Дональда Трампа.
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