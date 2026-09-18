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Не лишайте себя своей ценности: три способа избавиться от привычки постоянно извиняться

Не лишайте себя своей ценности: три способа избавиться от привычки постоянно извиняться

В детстве многим внушили, что извиняться за ошибки и поступки — правильно. Но родители и не догадывались, что у частых извинений есть оборотная сторона, которая во взрослом возрасте мешает нормально жить.

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