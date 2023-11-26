Зеленский и Залужный - военные преступники и инициаторы геноцида населения Донбасса, заявил Ян Гагин

В эксклюзивном интервью «Вести Крым» советник главы ДНР, военно-политический эксперт, специалист в области безопасности Ян Гагин рассказал, кто отдавал приказы по уничтожению русскоязычного населения на Донбассе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии