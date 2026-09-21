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Орловские новости

3 подписчика

Орловская ЕР по-прежнему набирает меньше 30 %

Орловская ЕР по-прежнему набирает меньше 30 %

Голоса каждого пятого орловского избирателя уже обработаны. Но перелома пока не произошло.Голоса каждого пятого орловского избирателя уже обработаны.

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